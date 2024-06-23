В столичной многоэтажке оборвался трос лифта, пятеро пострадали (видео)

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В одной из жилых многоэтажек в Баку оборвался трос лифта, есть пострадавшие.

Согласно информации TƏBİB, 23 июня в 16:06 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с обрывом троса лифта в здании по адресу: Баку, Наримановский район, улица Ага Нейматуллы, 79.

На место происшествия незамедлительно была направлена бригада врачей скорой медицинской помощи. В результате инцидента пять человек (женщины) получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были госпитализированы.

