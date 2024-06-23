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Сабантуй в Набрани (фото)

Сабантуй в Набрани (фото)

В Набрани торжественно отметили национальный татарский праздник Сабантуй.

На праздничном мероприятии, состоявшемся сегодня, были представлены татарские национальная музыка и танцы, азербайджанские и татарские национальные блюда, веселые конкурсы, говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой.

На праздничном торжестве выступили начальник отдела Государственного комитета по работе с диаспорой Руслан Гулиев, посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов, заместитель министра культуры Республики Татарстан Российской Федерации Демир Натфуллин и другие, они подчеркнули, что традиционное празднование Сабантуя в нашей стране является показателем дружественных отношений между нашими народами.

Сабантуй, связанный с сельскохозяйственными традициями и аграрной культурой, является праздником, посвященным завершению уборки урожая на полях.

На праздничном мероприятии известные представители татарской эстрады исполнили популярные татарские песни, а самодеятельные коллективы продемонстрировали образцы национального фольклора. Пехлеваны испытали свои силы в национальной татарской борьбе куреш.

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