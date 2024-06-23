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Главное Общество

IDEA обустроило заброшенные пляжи (фото)

IDEA обустроило заброшенные пляжи (фото)

Завершены работы по уборке, благоустройству и другие подготовительные работы на бесплатных общественных пляжах, созданных по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой на заброшенных прибрежных территориях в столичных поселках Шых, Горадиль, Новханы, Бузовна, Пиршаги и Сахиль, эти пляжи готовы к использованию.

Согласно информации IDEA, для удобства граждан на пляжных территориях отремонтированы и подготовлены к использованию спасательные пункты МЧС, футбольные и волейбольные площадки, установлено необходимое количество раздевалок и душевых кабин, санузлов, беседок для общения, сидений, контейнеров для мусора.

Созданы также все необходимые условия для отдыха лиц с ограниченными возможностями здоровья. Доступ к пляжной зоне и всем удобствам предоставляется бесплатно.

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