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В Вашингтоне зафиксировали рекордную с 1988 г жару

В Вашингтоне зафиксировали рекордную с 1988 г жару

В международном аэропорту Даллес в Вашингтоне зафиксировали рекордную за 36 лет высокую температуру, сообщает портал DCNewsNow со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США.

Температура воздуха в районе воздушной гавани поднялась до 37,7°C. Последний раз наиболее высокие температурные показатели здесь фиксировали в 1988 году, тогда столбики термометра в районе аэропорта достигли отметки 37,2°C.

В американской метеорологической службе также сообщили, что через Средний Запад и долину реки Огайо в Среднюю Атлантику пройдет интенсивная волна тепла.

По информации специалистов, в некоторых регионах США вероятны рекордно высокие температуры. В западной части страны температура может достигнуть 38°C. Температурные рекорды могут быть побиты в Северной Калифорнии и Орегоне. На территориях Огайо и Нью-Джерси возможна 40-градусная жара.

В округе Колумбия штата Вашингтон температура может превысить 42°C.

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