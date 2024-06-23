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Главное Экономика

Meta и Apple обсудили сотрудничество в области ИИ

Meta и Apple обсудили сотрудничество в области ИИ

Корпорация Meta и компания Apple провели переговоры о сотрудничестве в области технологий искусственного интеллекта, в частности о проектах Llama 3 и Apple Intelligence. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, тем самым владелец Facebook и Instagram планирует воспользоваться преимуществом Apple в части распространения своих цифровых продуктов через iPhone.

Согласно информации, Apple предлагает потенциальным партнерам продавать премиум-подписки на свои сервисы с помощью Apple Intelligence, больше никакая оплата за интеграцию систем не предполагается. Apple намерена сохранить часть доходов от подписки, сообщает издание.

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