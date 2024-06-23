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«Россиянам следует хорошо подумать». Сеул предупредил Москву

"Россиянам следует хорошо подумать". Сеул предупредил Москву

Южная Корея не будет ничем «связанной» в вопросе помощи Украине, если Россия передаст КНДР высокоточное оружие. Об этом заявил начальник управления нацбезопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин, сообщает местное медиа Yonhap.

Решение Южной Кореи в этом вопросе будет зависеть от того, как дальше будет развиваться военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна.

«Я хотел бы подчеркнуть, что все зависит от того, что сделает Россия. Останется ли для нас линия, если Россия передаст высокоточное оружие Северной Корее?» – задал вопрос чиновник.

По его словам, россиянам следует хорошо подумать, если они хотят восстановить и продвинуть корейско-российские отношения вперед.

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