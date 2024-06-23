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В Баку возможны кратковременные дожди, в регионах ожидаются паводки и наводнения

В Баку возможны кратковременные дожди, в регионах ожидаются паводки и наводнения

Обнародован прогноз погоды на 24 июня.

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако днем возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-24° тепла, днем 28-33° тепла.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем в некоторых горных и предгорных районах возможны переменные дожди, грозы, в отдельных местах – ливни и град. Ночью и утром местами туман. В некоторых горных районах восточный ветер будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 20-24° тепла, днем 31-36° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 19-24° тепла.

Днем 24-25 июня в некоторых горных и предгорных районах возможны переменные дожди и грозы.

В отдельных регионах (Дашкесан-Гядабей, Карабах и Восточный Зангезур, Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Нагорный Ширван, Нахчыванская АР, Лянкяран-Астара) возможны кратковременные ливни и град.

Ожидается повышение уровня воды в реках. На некоторых реках, протекающих по территории Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринского региона ожидаются паводки и наводнения.

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