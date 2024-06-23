Клаар приветствует предложение о расследовании стрельбы на границе Армении и Азербайджана |
«Еда была приготовлена в домашних условиях». АПБА расследует массовое отравление в Агстафе |
В Баку возможны кратковременные дожди, в регионах ожидаются паводки и наводнения |
Украинская авиация уничтожила в Белгородской области вражеский пункт управления |
Саперы утилизировали найденные на Абшероне боеприпасы (фото, видео) |
На Шахдаге выпал снег |
Отравившимся в Агстафе стало лучше (обновлено) |
Мощный подземный толчок в Венесуэле |
Ткаченко: В условиях санкций Азербайджан оказался близким союзником России (видео) |
Главное Мир

Принц Уэльский намерен выселить младших детей из Букингемского дворца

Принц Уэльский намерен выселить младших детей из Букингемского дворца

Уильям, принц Уэльский, собирается оставить наследником только своего старшего сына Джорджа, выселив из Букингемского дворца младших детей принца Луи и принцессу Шарлотту. Глава семейства считает, что младшие не должны работать на королевскую семью и предлагает им самим избрать свой жизненный путь. Об этом написали в газете The Daily Beast со ссылкой на источники.

Принц Уильям полагает, что таким образом удастся избежать возможных будущих конфронтаций между детьми, подобно тем, которые нередко пошатывали его отношения с младшим братом Гарри.

«Принца Луи и принцессу Шарлотту, двоих младших детей принца Уильяма, следует «поощрять не становиться работающими членами королевской семьи» в соответствии с радикальными планами по изменению британской монархии, когда Уильям и принцесса Кейт взойдут на трон», — сказано в тексте публикации.

Теги:
Из этой рубрики
Число жертв в Газе достигло 37551
Мир

Число жертв в Газе достигло 37551

2024/06/23, 13:53
Трамп дал официанту $500 "на чай"
Мир

Трамп дал официанту $500 «на чай»

2024/06/23, 13:28
Принц Уэльский намерен выселить младших детей из Букингемского дворца
Мир

Принц Уэльский намерен выселить младших детей из Букингемского дворца

2024/06/23, 12:53
Мощный подземный толчок в Венесуэле
Мир

Мощный подземный толчок в Венесуэле

2024/06/23, 09:13
Трамп обвинил "жуликоватого Джо" во втягивании США в мировую войну (видео)
Мир

Трамп обвинил «жуликоватого Джо» во втягивании США в мировую войну (видео)

2024/06/23, 08:22
Побережье Фукусимы тряхнуло
Мир

Побережье Фукусимы тряхнуло

2024/06/23, 08:05
Венгрия в качестве главы Совета ЕС хочет прекратить войну в Украине и решить проблему миграции
Мир

Венгрия в качестве главы Совета ЕС хочет прекратить войну в Украине и решить проблему миграции

2024/06/23, 07:33
У Маска под покровом тайны родился 12-й ребенок
Мир

У Маска под покровом тайны родился 12-й ребенок

2024/06/23, 01:00
Нетаньяху: Американские геи, поддерживающие ХАМАС, получили бы пулю в Газе
Мир

Нетаньяху: Американские геи, поддерживающие ХАМАС, получили бы пулю в Газе

2024/06/23, 00:16