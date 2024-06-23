Принц Уэльский намерен выселить младших детей из Букингемского дворца

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Уильям, принц Уэльский, собирается оставить наследником только своего старшего сына Джорджа, выселив из Букингемского дворца младших детей принца Луи и принцессу Шарлотту. Глава семейства считает, что младшие не должны работать на королевскую семью и предлагает им самим избрать свой жизненный путь. Об этом написали в газете The Daily Beast со ссылкой на источники.

Принц Уильям полагает, что таким образом удастся избежать возможных будущих конфронтаций между детьми, подобно тем, которые нередко пошатывали его отношения с младшим братом Гарри.

«Принца Луи и принцессу Шарлотту, двоих младших детей принца Уильяма, следует «поощрять не становиться работающими членами королевской семьи» в соответствии с радикальными планами по изменению британской монархии, когда Уильям и принцесса Кейт взойдут на трон», — сказано в тексте публикации.