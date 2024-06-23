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На Шахдаге выпал снег

На Шахдаге выпал снег

По состоянию на 9:00 23 июня, в регионах Азербайджана сохранялись нестабильные погодные условия.

Об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации местами шли ливневые дожди с грозами. Осадки в некоторых местах были интенсивными. В ночь на 23 июня на 3000-метровой высоте Шахдага выпал снег.

Вечером 22 июня и в ночь на 23 июня град диаметром до 20 мм выпал в Балакенском, Шекинском и Загатальском районах. Дул северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра временами увеличивалась до 20-25 м/с.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 31 градус, в Нахчыванской АР – 34 градуса, в районах Центрального Арана – 35 градусов, в горных районах – 21 градус, в высокогорных районах – 13 градусов.

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