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Венгрия в качестве главы Совета ЕС хочет прекратить войну в Украине и решить проблему миграции

Венгрия в качестве главы Совета ЕС хочет прекратить войну в Украине и решить проблему миграции

Приоритеты венгерского председательства в Совете ЕС, начало которого запланировано на 1 июля, связаны в том числе с завершением украинского конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью медиагруппе Funke.

«Важнейшие пункты: мы хотим повысить конкурентоспособность европейской экономики. Мы за прекращение (конфликта в Украине). И проблема миграции должна быть решена», — заявил Орбан.

Он также сообщил, что в Венгрии уже есть система рассмотрения заявок на убежище за пределами страны. По его словам, мигрантам нужно прийти в венгерское посольство в той стране, где они находятся, и взять разрешение на въезд.

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