Китайский политик отказался встречаться с вице-канцлером Германии

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Встреча премьера Госсовета КНР Ли Цяна и вице-канцлера Германии Роберта Хабека в Пекине не состоится. Переговоры отменены по инициативе китайского политика, сообщило немецкое издание Welt со ссылкой на членов делегации главы Минэкономики ФРГ.

«Вице-канцлер Роберт Хабек во время своей поездки в Китай вынужден отказаться от важной встречи. Встреча с премьером Ли Цянем, которая, как ожидалось, должна была произойти в субботу, не состоится», — гласит публикация.

Немецкие дипломаты заверили, что Хабек не имеет ни малейшего понятия о причинах отмены переговоров. Они должны были состояться перед самым отлётом министра в Шанхай.