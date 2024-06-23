20 человек отравились в Агстафе (обновлено) |
Ткаченко: В условиях санкций Азербайджан оказался близким союзником России (видео) |
Госкомитет проводит Европейский форум азербайджанских инженеров (фото) |
Олланд: «Макронизму» во Франции пришел конец |
Администрация Пашиняна предлагает Азербайджану расследовать случаи нарушения перемирия |
У Зеленского заинтересованы в скорейшем проведении второго саммита по Украине |
Армяне снова открыли огонь в кяльбаджарском направлении (обновлено) |
В столичном регионе установится 33-градусная жара |
Россия потеряла в Украине еще 1110 военнослужащих |
Главное Политика

Китайский политик отказался встречаться с вице-канцлером Германии

Китайский политик отказался встречаться с вице-канцлером Германии

Встреча премьера Госсовета КНР Ли Цяна и вице-канцлера Германии Роберта Хабека в Пекине не состоится. Переговоры отменены по инициативе китайского политика, сообщило немецкое издание Welt со ссылкой на членов делегации главы Минэкономики ФРГ.

«Вице-канцлер Роберт Хабек во время своей поездки в Китай вынужден отказаться от важной встречи. Встреча с премьером Ли Цянем, которая, как ожидалось, должна была произойти в субботу, не состоится», — гласит публикация.

Немецкие дипломаты заверили, что Хабек не имеет ни малейшего понятия о причинах отмены переговоров. Они должны были состояться перед самым отлётом министра в Шанхай.

Теги:
Из этой рубрики
Китайский политик отказался встречаться с вице-канцлером Германии
Политика

Китайский политик отказался встречаться с вице-канцлером Германии

2024/06/23, 00:31
Олланд: «Макронизму» во Франции пришел конец
Политика

Олланд: «Макронизму» во Франции пришел конец

2024/06/22, 19:55
Администрация Пашиняна предлагает Азербайджану расследовать случаи нарушения перемирия
Политика

Администрация Пашиняна предлагает Азербайджану расследовать случаи нарушения перемирия

2024/06/22, 19:13
У Зеленского заинтересованы в скорейшем проведении второго саммита по Украине
Политика

У Зеленского заинтересованы в скорейшем проведении второго саммита по Украине

2024/06/22, 19:00
Парламент Азербайджана обсудит 25 июня 17 вопросов
Политика

Парламент Азербайджана обсудит 25 июня 17 вопросов

2024/06/22, 12:10
"Наша цель - чтобы страны и компании сосредоточились на спасении планеты". Полный текст интервью Алиева Euronews (фото, видео)
Политика

«Наша цель – чтобы страны и компании сосредоточились на спасении планеты». Полный текст интервью Алиева Euronews (фото, видео)

2024/06/22, 11:05
Французское издание разоблачило антиазербайджанскую ложь армянского лобби
Политика

Французское издание разоблачило антиазербайджанскую ложь армянского лобби

2024/06/22, 09:21
Идеолог Brexit считает Запад виновным в войне в Украине (видео)
Политика

Идеолог Brexit считает Запад виновным в войне в Украине (видео)

2024/06/22, 09:15
Россию хотят исключить из Интерпола
Политика

Россию хотят исключить из Интерпола

2024/06/22, 08:01