Шахбаз Шариф одобрил новую антитеррористическую кампанию Пакистана

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Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф одобрил проведение новой масштабной антитеррористической кампании. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

«Премьер-министр одобрил проведение обновленной и более активной национальной контртеррористической кампании, дав старт операции Azm-e-Istehkam («Решительность и стабильность» на урду)», – говорится в сообщении.

Согласно информации, эта операция позволит взять под единое управление и координацию различные антитеррористические программы, будут активизированы дипломатические усилия для налаживания координации с соседними странами в борьбе с экстремистами.

«Военные, которые регулярно проводят контртеррористические операции, получат полную поддержку всех правоохранительных ведомств. Силовые методы будут дополнены социально-экономическими мерами, чтобы «решать реальные проблемы людей и создавать условия, которые препятствуют росту экстремистских наклонностей», – отмечается в сообщении.