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Госагентство проведет форум в Зангилане

Госагентство проведет форум в Зангилане

В Зангиланском конгресс-центре 24 июня начнет работу Форум сотрудничества азербайджанских НПО, организованный Агентством государственной поддержки неправительственных организаций совместно с Азербайджанским национальным форумом НПО.

В форуме примут участие представители около 200 общественных объединений, пройдут панельные дискуссии по темам «НПО Азербайджана: результаты и цели», «Экологические последствия горнодобывающей промышленности Армении», «COP29 и движение за солидарность во имя зеленого мира».

Форум продлится два дня.

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