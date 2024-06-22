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Зеленский: Украина нуждается в средствах для уничтожения российских носителей бомб

Зеленский: Украина нуждается в средствах для уничтожения российских носителей бомб

Украина нуждается в средствах для уничтожения российских носителей бомб, которыми оккупанты атакуют украинские города и гражданское население. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

По словам Зеленского, с начала июня российская армия сбросила на Украину более 2400 управляемых авиабомб, около 700 из них – на Харьковскую область. Реагируя на сегодняшний российский удар по Харькову, президент заявил, что Украина максимально работает над получением возможности полноценно отвечать на террор, от которого страдают все украинцы.

«Украина нуждается в необходимых силах и средствах, чтобы уничтожать носители этих бомб, в частности российскую боевую авиацию там, где она есть. Нужен этот шаг. Я благодарен всем партнерам, благодарен Америке за сильное решение, которое помогло нам стабилизировать ситуацию в приграничье Харьковской области, – мы получили возможность уничтожать российские ракетные пусковые установки вблизи границы и скопления российских оккупантов. Такие решения нужно продолжать», – подчеркнул он.

Как отметил Зеленский, количество ударов по Харькову и Харьковской области значительно снизилось, что свидетельствует о реальности обеспечения защиты украинских городов и общин от российских бомб.

«Поэтому современные системы ПВО для Украины – Patriot, и ускорение тренировок наших пилотов для F-16, и, что особенно важно, достаточная дальнобойность нашего оружия – это то, что действительно необходимо. Необходимо для защиты жизни – и исключительно для этого», – добавил президент.

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