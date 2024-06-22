Когда же образумятся менторы?

304 Просмотров

Любая победа, добытая на поле брани, нуждается в политическом обосновании. Обычно это происходит после окончания военных действий. Такое имело место в 1945 году, когда в ходе Ялтинской мирной конференции лидер СССР Иосиф Сталин погасил напор западной коалиции в лице Трумэна и Черчилля. Дипломатические баталии были бескомпромиссными, и никто не хотел уступать. Однако напор Сталина пришелся очень кстати, и советский руководитель оказался на высоте. Он закрепил военную победу своей страны дипломатической, и впоследствии политика советов вытеснила западников из Восточной Европы.

В поствоенных реалиях на Южном Кавказе продолжается политическая тяжба между Азербайджаном и Арменией, вернее, с участием заступников Иревана из западной коалиции, которые подвергают ревизии позицию официального Баку. США и Западная Европа не прекращают попыток вмешательства во внутренние дела Азербайджана только потому, что им хочется пересмотреть новый статус-кво, установленный президентом Ильхамом Алиевым.

В ходе телефонной беседы с азербайджанским лидером госсекретарь США Энтони Блинкен, обсуждая положение на Южном Кавказе и вокруг мирных переговоров, высказал позицию, которая, мягко говоря, подвергает ревизии подходы Баку, хотя они не противоречат условиям стабилизации положения.

Мирную повестку выработал президент Ильхам Алиев и, на основе пяти принципов, полностью коррелирующихся с положениями о создании нового здорового порядка, предложил Иревану вполне приемлемую политику установления мира и спокойствия. Однако армянская сторона, долго думая о будущем положении в регионе, никак не может решиться на установление норм обустройства условий стабилизации. По тому, как США и Франция мешают премьер-министру Армении Николу Пашиняну принимать суверенные решения о закреплении поствоенных реалий, видно, что внешние силы видят себя в роли модераторов установления новых условий.

Самым оптимальным было бы невмешательство в дела Южного Кавказа, а содействие усилиям Баку в создании нового регионального порядка, чтобы политика эскалации оказалась вытесненной из реалий. Ан нет, Запад прицельно мешает процессу стабилизации, ставя во главу угла своё присутствие в региональном раскладе. Не случайно высокие американские эмиссары зачастили в Армению. Они консультируют армянское руководство в деструктивном ключе, пытаясь создать условия для армянского реваншизма.

Хоть и Блинкен призывает Азербайджан и Армению в ближайшее время подписать мирное соглашение, он же навязывает Азербайджану абсолютно ненужные требования о соблюдении норм «демократии и личных свобод», педалируя вопрос об освобождении из-под стражи задержанных руководителей сепаратистского режима Ханкенди. По мнению американского политика, так называемый госминистр незаконного образования в лице Рубена Варданяна, а также Бако Саакян, Аркадий Гукасян и другие деятели, что на протяжении лет спонсировали террор против азербайджанцев, творили беззаконие и ужас, являются узниками демократии.

Такая постановка есть ничто иное, как грубое вмешательство во внутренние дела суверенного Азербайджана, страны, которая на протяжении десятилетий терпела напор ужасной агрессии и прессинга. Армения сделала всё, чтобы на Южном Кавказе политика ненависти и отчуждения была возведена в ранг нормы. В 2020 году президент Ильхам Алиев, санкционировав контрнаступательную операцию в свете армянской агрессии, освободил оккупированные территории своей страны от сепаратистской нечисти. В сентябре 2023 года с помощью антитеррористических мероприятий Баку снес голову фашистской армянской гидре.

Порядок на Южном Кавказе был восстановлен, и чтобы не было возврата к темному прошлому, Азербайджан стал формировать новый обнадеживающий порядок в регионе, предложив Иревану сотрудничество. Ход событий и процессов нашел позитивный отклик у подавляющего большинства стран и их лидеров. Однако позиция коллективного Запада оказалась опасной и непонятной.

Вашингтон и Париж, а также другие западные страны, без надобности стали пичкать Армению новыми видами вооружений, оказав услуги армянским реваншистам и радикалам. Это видно невооруженным глазом.

В позиции Вашингтона ясно прослеживается крен в сторону деструкции. Американский госсекретарь и недавно посетившие Армению члены его команды допускают серьезные искажения в оценке действующего положения, навязывая Азербайджану свои совершенно необоснованные требования и оценки. Искажая действующее положение и выдвигая на первый план невостребованные запросы, Вашингтон проявляет тенденциозность и селективность. Это поневоле выливается в оправдание преступлений, совершенных военными и сепаратистскими преступниками в отношении азербайджанского государства и народа.

Встает вполне резонный вопрос о том, почему в видениях американского истеблишмента не отражается справедливая позиция страны, которая на протяжении почти тридцати лет терпела армянскую оккупацию, испытывая огромный груз гуманитарных проблем. Получается, что конец армянской агрессии не пришелся по вкусу западным заступникам хайского племени? Именно.

Это нашло отражение и в тональности взглядов Блинкена, который проявил явную тенденциозность в разговоре с азербайджанским лидером. Раскрывая свои взгляды, американская сторона поневоле обнажает свою истинную природу в новых попытках вмешательства во внутренние дела азербайджанского государства. Иначе не стал бы Блинкен будировать тему «выполнения Азербайджаном своих международных обязательств» в контексте прав человека.

Говоря об этой теме, глава американского внешнеполитического ведомства имел в виду под «несправедливо задержанными» матерых преступников, которые должны ответить за свои чудовищные деяния перед азербайджанским законодательством. Выстраивая защитную линию для армянских террористов и бандитов, Вашингтон попирает законные права тысяч азербайджанцев, людей, которые пострадали от хайского вандализма и варварства.

США, Франция и другие страны Запада, вооружившись имперскими и неоколониалистскими замашками, подрывают международный порядок, создают опасные прецеденты, грубо вмешиваясь во внутренние дела суверенных государств. Им не следует изображать из себя «голубей мира», потому что их намерения и действия говорят об их ястребиной сущности. Если представители Белого дома при каждой возможности подчеркивают важность мира на Южном Кавказе, они не должны мешать процессу стабилизации, инициатором которого выступает официальный Баку, превратившийся в полноценную самодостаточную страну. Выстроенный усилиями Баку двусторонний формат общения с Иреваном дает зримые результаты, и не это ли раздражает Америку и её западных партнеров, рвущихся в незваные посредники? Сдается, что да.

Предвзятый подход Запада к делам Южного Кавказа проявляет свою нездоровую сущность в том, как оцениваются события, происходящие в Армении. Чтобы подавить протесты недовольных, полиция и силы правопорядка правительства Никола Пашиняна прибегают к открытому насилию в отношении протестующих. Политические аресты не прерываются, однако западники всего этого безобразия не замечают, замалчивают акты насилия в отношении безоружных людей. Западные дипломаты по-своему трактуют насилие и дикость в отношении простых людей, которых буквально прессингуют армянские власти. И почему же никто не говорит о проблеме прав человека и свободы слова?

Агрессивный экспорт фальшивой демократии, которым увлеклись западные политики и находящиеся под их влиянием институты, порядком надоел. Он не только творит новые беды, но и подрывает атмосферу доверия, которой верен Азербайджан и его партнеры. Своим лицемерием Запад подпитывает политику клеветы и подлога, и это в итоге трансформируется в новые проблемы международной жизни. Не пора ли остановиться? И не пора ли признать победу Азербайджана, которая успешно оформляет свой дипломатический статус?!

Тофик Аббасов