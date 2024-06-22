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Путин наградил посла России в Азербайджане

Путин наградил посла России в Азербайджане

Президент РФ Владимир Путин наградил посла России в Азербайджане Михаила Евдокимова орденом Александра Невского, говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Александра Невского Евдокимова Михаила Ивановича – чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Азербайджане», – говорится в указе.

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