Хуситы утверждают об успешном ударе по американскому авианосцу

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Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по американскому авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море.

Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

«Ракетные войска наших вооруженных сил провели операцию, в ходе которой американский авианосец Eisenhower был атакован в северной части Красного моря с использованием баллистических и крылатых ракет. Операция успешно достигла своих целей», – сказал он.

Кроме того, силы мятежников атаковали балкер Transworld Navigator в Аравийском море. Удары наносились баллистическими ракетами, утверждает Сариа.