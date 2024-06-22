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Хуситы утверждают об успешном ударе по американскому авианосцу

Хуситы утверждают об успешном ударе по американскому авианосцу

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по американскому авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море.

Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

«Ракетные войска наших вооруженных сил провели операцию, в ходе которой американский авианосец Eisenhower был атакован в северной части Красного моря с использованием баллистических и крылатых ракет. Операция успешно достигла своих целей», – сказал он.

Кроме того, силы мятежников атаковали балкер Transworld Navigator в Аравийском море. Удары наносились баллистическими ракетами, утверждает Сариа.

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