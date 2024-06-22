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Любители энергетических напитков рискуют лишиться шевелюры

Любители энергетических напитков рискуют лишиться шевелюры

Турецкие хирурги по пересадке волос советуют мужчинам отказаться от энергетических напитков, потому что исследования показывают, что они способствуют облысению. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что энергетические напитки содержат огромное количество сахара, кофеина и других добавок, что в совокупности не приносит пользы организму.

Они нередко становятся причиной бессонниц, изжоги, разрушают зубную эмаль и увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако существует мнение, что они могут привести к облысению.

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