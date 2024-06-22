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Скрипали боятся выступать в суде

Скрипали боятся выступать в суде

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых в марте 2018 года отравили в Солсбери, могут принять участие в слушаниях, которые начнутся в октябре, и дать показания в суде, сообщает Би-би-си.

Об этом стало известно на предварительных слушаниях по делу об отравлении нервно-паралитическим веществом «Новичок» 44-летней жительницы города Эймсбери (расположен неподалеку от Солсбери) Дон Стерджесс. В июне того года женщину госпитализировали вместе с ее молодым человеком Чарли Роули. Тот рассказывал, что спустя четыре месяца после нападения на Скрипалей нашел флакон из-под духов Nina Ricci и подарил его Стерджесс. Женщина распылила содержимое на запястья, после чего потеряла сознание, а позже скончалась.

С просьбой включить Скрипалей в список свидетелей на осенних слушаниях выступил адвокат Майкл Мэнсфилд, представляющий интересы семьи Стерджесс. Он сообщил, что ему не предоставили стенограммы показаний, которые Скрипали давали полиции. В то же время Мэнсфилд признал, что публичное выступление в суде может стать для экс-офицера ГРУ и его дочери травматичным опытом.

На слушаниях, которые пройдут в ратуше Солсбери, будут приняты тщательные меры безопасности. При этом адвокат Джек Холборн, представляющий интересы Скрипалей, считает, что «никакие меры безопасности не являются идеальными», передает The Guardian. Он сказал, что Скрипали не хотят лично присутствовать на слушаниях.

Семья Стерджесс заявила, что понимает опасения экс-офицера и его дочери, но все равно хотела бы их участия. Руководитель расследования, бывший судья Верховного суда Энтони Хьюз призвал «дождаться раскрытия любых других материалов, прежде чем принимать какое-либо окончательное решение относительно Скрипалей». «Я остро осознаю риск, которому они будут подвергнуты, но, если это необходимо, мы посмотрим, привлекать ли их к расследованию», — сказал он.

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