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Главное Мир

Турция предупредила США о риске столкновения в Сирии

Турция предупредила США о риске столкновения в Сирии

Турецкие власти предупредили о риске столкновения с США в Сирии, если в курдских регионах на севере этой страны состоятся муниципальные выборы, сообщает телеканал TGRT.

Источники в структурах безопасности заявили, что Турция в очередной раз указала США на необходимость не переноса, а отмены голосования, иначе «Турция и США столкнутся, окажутся в состоянии противостояния».

Американская сторона, как отмечает телеканал, пока не заявляла о своей поддержке этих выборов.

Источники в сфере безопасности отмечают, что помочь решению проблемы мог бы вывод войск США из Сирии, но это представляется нереалистичным, пока в регионе сохраняется присутствие России и Ирана, отмечает ТАСС. Анкара критикует Вашингтон за его содействие курдским организациям в Сирии и Ираке, заявляя, что это противоречит духу союзничества.

Выборы в курдскую автономную администрацию на севере Сирии были намечены на 11 июня, но перенеслись на 8 августа.

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