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Сунак обвинил Фаража в том, что он «играет на руку Путину»

Сунак обвинил Фаража в том, что он "играет на руку Путину"

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что высказывание лидера правой популистской британской партии Reform UK Найджела Фаража о войне в Украине выгодно России, пишет Sky News.

Речь идет о недавнем высказывании Фаража, в котором он заявил, что Запад «спровоцировал» вторжение России в Украину.

«То, что Найджел Фараж сказал, совершенно неверно и только играет на руку Путину. Это человек, который применил нервно-паралитическое вещество на улицах Британии, заключает сделки с такими странами, как Северная Корея. Подобное потакание опасно для безопасности Британии, наших союзников, которые полагаются на нас, и только еще больше подстегивает Путина», – сказал он.

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