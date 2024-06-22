Угроза затопления: Жителей Лас-Вегаса срочно эвакуируют (фото)

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Проливные дожди и предупреждения о внезапных наводнениях в Нью-Мексико заставили чиновников отдать приказ об обязательной эвакуации части Лас-Вегаса и организовать убежища для перемещенных жителей, сообщает АР.

Национальная метеорологическая служба объявила о чрезвычайной ситуации в связи с ливневыми паводками в ночь с пятницы на субботу. В зону воздействия попали Лас-Вегас и населенные пункты вблизи Альбукерке.

К вечеру пятницы выпало до 5 см осадков, а за ночь ожидается еще до 3,8 см, сообщили в метеорологической службе.

По данным метеорологической службы, в северной и западной частях Лас-Вегаса произошли ливневые наводнения, в результате которых были перекрыты многочисленные дороги.

Муниципальные власти Лас-Вегаса объявили об обязательной эвакуации некоторых районов города в социальных сетях. Городские власти заявили, что создали убежища для жителей западной и восточной частей города.

Городские власти попросили жителей ограничить неосновное использование воды, а также уточнили, что появившиеся в сети слухи о прорыве городских дамб оказались ложными и что дамбы «в настоящее время не повреждены».