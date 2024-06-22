Казахстан и США подпишут соглашение по снижению ядерного риска

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Помощница госсекретаря США по контролю за оборотом оружия, политике сдерживания и стабильности Мэллори Стюарт посетит Астану на следующей неделе, пишет «Казинформ» со ссылкой на Госдепартамент США.

«В Астане помощница госсекретаря Стюарт подпишет Соглашение между Госдепартаментом США и Министерством обороны Казахстана по линии безопасности Национального центра по снижению ядерного риска (NNRRC)», – говорится в сообщении Госдепа.

Это соглашение, согласно заявлению, «демонстрирует силу отношений между США и Казахстаном и общую заинтересованность в снижении рисков и глобальной стабильности».