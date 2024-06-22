Румыния создаст собственный беспилотник

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Прототип румынского беспилотника может быть реализован до конца 2024 года, в течение лета планируется подготовить тему проекта, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление министра экономики Румынии Раду Опря.

«Убежден, что до конца лета у нас будет уже готова тема проекта для румынского беспилотника. Стало быть, у нас будет исследовательский проект с возможностью наладить промышленное производство соответствующего изделия, прототипа на одном из предприятий национальной оборонной компании Romarm с тем, чтобы Румыния получила на него право интеллектуальной собственности», – сказал он.

Он подчеркнул, что после этого в стране появится стопроцентно румынский беспилотник.

По словам министра, румынская компания Carfil – филиал Romarm – планирует открыть центр подготовки операторов БПЛА как гражданского, так и военного назначения.