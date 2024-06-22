США поддержат Израиль, если начнется война с Ливаном

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США поддержат Израиль в случае начала полномасштабного конфликта с Ливаном, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Высокопоставленные официальные лица США заверили делегацию высокопоставленных израильских чиновников, посетившую Вашингтон на этой неделе, что в случае начала полномасштабной войны на северной границе Израиля между Израилем и «Хезболлой» администрация Байдена полностью готова поддержать своего союзника», — говорится в сообщении телеканала.

Сообщается о «личных заверениях» израильской стороны от США на фоне обострения отношений между Израилем и Ливаном.

По словам источников, посетившая США израильская делегация обсудила с представителями Соединенных Штатов «широкий круг тем», включая ситуацию на северной границе Израиля, Иран, прекращение огня и переговоры о заложниках.

До этого сообщалось, что Израиль вскоре примет «необходимые решения» по Ливану, чтобы пресечь нападения на свою территорию со стороны движения «Хезболла», при этом надеясь на поддержку так называемого мирового сообщества.