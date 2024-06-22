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Члены богатейшей семьи угодят за решетку за эксплуатацию индусов

Члены богатейшей семьи угодят за решетку за эксплуатацию индусов

Суд Женевы приговорил четверых членов богатейшей семьи Великобритании к тюремным срокам за эксплуатацию слуг, которых они привозили из Индии в обход швейцарских законов.

Как сообщает газета The Daily Telegraph, подсудимые при этом были оправданы по более серьезному обвинению в торговле людьми.

В мае газета The Times оценила общее состояние главы международного конгломерата Hinduja Group – 84-летнего Гопичанда Хиндуя – и его родных в £37,2 млрд ($47,1 млрд). В Швейцарии были осуждены его брат – 78-летний Пракаш Хиндуя и его жена, а также их сын Аджай с женой. Они получили по четыре с половиной и по четыре года тюрьмы соответственно. Их адвокаты намерены подать апелляцию на приговор.

Как выяснилось в ходе разбирательства, для обслуживания членов семьи на их вилле рядом с Женевским озером из Индии привозили неграмотных помощников по дому, нянь и поваров. У них отбирали паспорта, запрещали покидать территорию виллы и платили около 10% от минимальной зарплаты, предусмотренной швейцарским законодательством. Как заявляли представители обвинения, слугам часто приходилось работать по 18 часов в день, жить в ужасных условиях и «атмосфере страха». При этом было признано, что при найме работники в целом понимали на каких условиях им предстоит трудиться, что позволило членам семьи Хиндуя избежать приговора за торговлю людьми.

Семейство Хиндуя обосновалось в Швейцарии еще в 80-х годах прошлого века. В 2000 году Пракаш Хиндуя получил местное гражданство. В настоящий момент он также является ответчиком по иску швейцарских властей, которые обвиняют его в неуплате налогов на 125 млн франков ($140 млн).

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