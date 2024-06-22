Арман Абовян исключил прием Армении в ЕС (видео)

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В парламенте Армении прошли слушания по вопросу референдума о вхождении страны в Евросоюз, хотя с тем же успехом можно было обсуждать колонизацию Арменией Марса.

Об этом сказал в эфире радио Sputnik автор стрим-шоу Арман Абовян.

«Тема ЕС фальшива абсолютно и не имеет никакого отношения к реальности. Она вброшена не властями, а организациями и людьми, которые позиционируют себя, якобы они «западники». Как всегда, в самые критические моменты включается «евроморковка», причем ЕС явно удивлен – он никогда не примет Армению в свои ряды. Абсурд ситуации состоял в том, что даже представители власти на этих слушаниях вынуждены были делать замечания не в меру прытким евроармянам», – отметил он.