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Китайцы проверили своих робособак на устойчивость и прочность (видео)

Китайцы проверили своих робособак на устойчивость и прочность (видео)

Китайская робототехническая компания Unitree Robotics выложила видео экстремальным испытаний своих роботов на устойчивость и прочность. На опубликованных кадрах робособаки Unitree моделей Go2 и B2 подвергаются сильным внешним воздействиям: сотрудники компании толкают их ногами, бьют со всей силы деревянной палкой, а также поднимают и бросают на землю. Четвероногие роботы при этом умудряются сохранять равновесие в стойке на двух передних лапах, а после бросков на землю быстро встают на ноги.

Подобного рода тесты, когда роботов подвергают толчкам, пинкам, броскам и ударам, обычно проводятся для проверки их устойчивости и способности восстанавливать равновесие после внезапного грубого физического воздействия. Эти эксперименты помогают инженерам оценить, как робот будет справляться с неожиданными вмешательствами в реальных условиях.

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