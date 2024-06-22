Россия потеряла в Украине еще 1110 военнослужащих |
«Наша цель – чтобы страны и компании сосредоточились на спасении планеты». Полный текст интервью Алиева Euronews (фото, видео) |
Ильхам Алиев: Мы намерены обеспечить экспорт возобновляемых энергоресурсов |
Алиев: Азербайджан привлекателен и инвестициями в возобновляемые источники энергии |
Армяне открыли огонь в кяльбаджарском направлении (видео) |
Французское издание разоблачило антиазербайджанскую ложь армянского лобби |
Азербайджан во власти ливней |
Израиль обещает Армении «серьезные последствия» из-за признания Палестины |
В Германии по подозрению в шпионаже задержаны армяне |
Главное Мир

Гендиректор COP29: Марафон переговоров по климату набирает обороты

Гендиректор COP29: Марафон переговоров по климату набирает обороты

Все три главных вопроса повестки предстоящей 29-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29), безусловно, важны и для африканских стран. Ключевыми моментами предстоящего саммита являются новая коллективная количественная цель (NCQG), Статья 6 об углеродных рынках и Фонд потерь и ущерба.

Об этом говорится в заявлении генерального директора COP29 Эльнура Султанова в интервью CNBC-Африка.

Предстоящая в ноябре в Баку конференция будет в основном посвящена вопросам климатического финансирования, отметил он.

«Важность этой темы не требует дополнительных пояснений, ведь именно финансирование делает возможными коллективные и смелые действия по борьбе с изменением климата, в которых мы все нуждаемся», – говорится в его заявлении.

«Три ключевых вопроса, которые действительно затрагивают повестку дня, это увеличение суммы климатического финансирования с согласованных ранее 100 миллиардов долларов, Статья 6, касающаяся углеродного рынка и некоторых рыночных подходов, что также является аспектом климатического финансирования. И последнее, вопрос о Фонде потерь и ущерба», – сказал Султанов.

Он выразил оптимизм по поводу достигнутого до сих пор прогресса, назвав принятие повестки дня во время недавней Боннской климатической конференции значительным шагом вперед. Однако проблемы остаются, особенно в достижении амбициозных и справедливых финансовых обязательств для решения климатического кризиса.

Текущие переговоры, по его словам, имеют решающее значение для определения успеха CОР29 и уровня приверженности всех вовлеченных сторон. Что касается Новой коллективной количественной цели (NCQG), ожидания были выше, но это марафон, который только начинается, отметил Султанов.

«Мы намерены набрать обороты и успешно завершить процесс в ноябре», – подытожил он.

Теги:
Из этой рубрики
Китайцы проверили своих робособак на устойчивость и прочность (видео)
Мир

Китайцы проверили своих робособак на устойчивость и прочность (видео)

2024/06/22, 13:14
Гендиректор COP29: Марафон переговоров по климату набирает обороты
Мир

Гендиректор COP29: Марафон переговоров по климату набирает обороты

2024/06/22, 12:58
Мадуро обвинил оппозицию в подготовке госпереворота
Мир

Мадуро обвинил оппозицию в подготовке госпереворота

2024/06/22, 12:43
Российские дипломаты лишились в США налоговых привилегий
Мир

Российские дипломаты лишились в США налоговых привилегий

2024/06/22, 12:14
Израиль примет меры против новых ударов "Хезболлы"
Мир

Израиль примет меры против новых ударов «Хезболлы»

2024/06/22, 08:40
Нетаньяху заявил о намерении Израиля провести демилитаризацию Газы по окончании конфликта
Мир

Нетаньяху заявил о намерении Израиля провести демилитаризацию Газы по окончании конфликта

2024/06/22, 00:48
Вода в Сене остается чрезмерно загрязненной за месяц до начала Олимпиады
Мир

Вода в Сене остается чрезмерно загрязненной за месяц до начала Олимпиады

2024/06/22, 00:38
Орбан назвал Урсулу фон дер Ляйен  девочкой-прислужницей при демоне
Мир

Орбан назвал Урсулу фон дер Ляйен  девочкой-прислужницей при демоне

2024/06/22, 00:06
Украина и Молдова хотят ограничить въезд израильтян из-за новых правил поездок в Израиль
Мир

Украина и Молдова хотят ограничить въезд израильтян из-за новых правил поездок в Израиль

2024/06/21, 23:33