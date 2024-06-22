Мадуро обвинил оппозицию в подготовке госпереворота

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро предупредил о подготовке государственного переворота представителями правой оппозиции Эдмундо Гонсалесом и Энрике Маркесом, которые не подписали Договор о признании результатов президентских выборов 28 июля 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Эти секторы пытаются устроить переворот в любой момент <…>. У меня есть доказательства, и я говорю народу, что при любых обстоятельствах надо сохранять стальные нервы, поддерживать максимальное единство и мобилизацию», – заявил президент на массовом митинге в штате Монагас, который транслировался телеканалом Venezolana de Televisión. Мадуро указал, что «марионетки олигархии» намерены объявить «о мошенничестве на выборах», «развязать уличные беспорядки, волну насилия» и совершить государственный переворот.

Восемь из десяти зарегистрированных кандидатов на пост главы государства, включая Мадуро, ранее приняли на себя обязательство «признать волю народа, выраженную путем голосования» и результаты выборов, которые будут объявлены Национальным избирательным советом Венесуэлы. Договор о признании результатов президентских выборов не был подписан кандидатом от ультраправой Унитарной платформы Гонсалесом и кандидатом от партии «Сентрадос» Маркесом.