Россия потеряла в Украине еще 1110 военнослужащих |
«Наша цель – чтобы страны и компании сосредоточились на спасении планеты». Полный текст интервью Алиева Euronews (фото, видео) |
Ильхам Алиев: Мы намерены обеспечить экспорт возобновляемых энергоресурсов |
Алиев: Азербайджан привлекателен и инвестициями в возобновляемые источники энергии |
Армяне открыли огонь в кяльбаджарском направлении (видео) |
Французское издание разоблачило антиазербайджанскую ложь армянского лобби |
Азербайджан во власти ливней |
Израиль обещает Армении «серьезные последствия» из-за признания Палестины |
В Германии по подозрению в шпионаже задержаны армяне |
Главное Мир

Российские дипломаты лишились в США налоговых привилегий

Российские дипломаты лишились в США налоговых привилегий

Власти США решили закрыть российские визовые центры в Вашингтоне и Нью-Йорке, дипломатов РФ также лишат возможности не платить налоги в стране. Об этом сообщил посол РФ Анатолий Антонов журналистам по завершении мемориальной акции «Свеча памяти» на территории посольства, передает ТАСС.

«Каждый день против нас совершаются выпады. Вот и сегодня, буквально час тому назад, <…> американцы прислали нам уведомление о том, что закрывается визовый центр. И теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка», — сказал он, отметив, что работа продолжится.

По его словам, посольство бросит все свои силы для того, чтобы обеспечить россиян необходимым правовым и консульским обеспечением.

Помимо этого, Вашингтон отобрал у дипломатов РФ карточки освобождения от налога, которые предполагают привилегии в любой стране, позволяющие им жить и не платить налоги в местную казну, добавил Антонов.

Теги:
Из этой рубрики
Китайцы проверили своих робособак на устойчивость и прочность (видео)
Мир

Китайцы проверили своих робособак на устойчивость и прочность (видео)

2024/06/22, 13:14
Гендиректор COP29: Марафон переговоров по климату набирает обороты
Мир

Гендиректор COP29: Марафон переговоров по климату набирает обороты

2024/06/22, 12:58
Мадуро обвинил оппозицию в подготовке госпереворота
Мир

Мадуро обвинил оппозицию в подготовке госпереворота

2024/06/22, 12:43
Российские дипломаты лишились в США налоговых привилегий
Мир

Российские дипломаты лишились в США налоговых привилегий

2024/06/22, 12:14
Израиль примет меры против новых ударов "Хезболлы"
Мир

Израиль примет меры против новых ударов «Хезболлы»

2024/06/22, 08:40
Нетаньяху заявил о намерении Израиля провести демилитаризацию Газы по окончании конфликта
Мир

Нетаньяху заявил о намерении Израиля провести демилитаризацию Газы по окончании конфликта

2024/06/22, 00:48
Вода в Сене остается чрезмерно загрязненной за месяц до начала Олимпиады
Мир

Вода в Сене остается чрезмерно загрязненной за месяц до начала Олимпиады

2024/06/22, 00:38
Орбан назвал Урсулу фон дер Ляйен  девочкой-прислужницей при демоне
Мир

Орбан назвал Урсулу фон дер Ляйен  девочкой-прислужницей при демоне

2024/06/22, 00:06
Украина и Молдова хотят ограничить въезд израильтян из-за новых правил поездок в Израиль
Мир

Украина и Молдова хотят ограничить въезд израильтян из-за новых правил поездок в Израиль

2024/06/21, 23:33