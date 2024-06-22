Парламент Азербайджана обсудит 25 июня 17 вопросов

Обнародована повестка очередного заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, которое состоится 25 июня.
Согласно информации парламента, повестка заседания включает 17 нижеприведенных вопросов:
1. Законопроект Азербайджана «О внесении изменений в закон Азербайджана «О государственном бюджете Азербайджана на 2024 год»» (третье чтение).
2. Законопроект Азербайджана «О внесении изменений в закон Азербайджана «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год»» (третье чтение).
3. Законопроект Азербайджана «О внесении изменений в закон Азербайджана» О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2024 год»» (третье чтение).
4. Законопроект Азербайджана «Об утверждении «Соглашения между правительством Азербайджана и правительством Королевства Марокко об освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований»».
5. Законопроект Азербайджана «Об утверждении «Соглашения между правительством Азербайджана и правительством Республики Гамбия об освобождении лиц, имеющих дипломатические паспорта, от взаимных визовых требований»».
6. Законопроект Азербайджана «О внесении изменений в закон Азербайджана «О занятости»» (третье чтение).
7. Законопроект Азербайджана «О внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджана» (третье чтение).
8. Законопроект Азербайджана «О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана, законы Азербайджана «О дорожном движении» и «Об автомобильном транспорте»» (третье чтение).
9. Законопроект Азербайджана «О внесении изменений в закон Азербайджана «О бухгалтерском учете»» (третье чтение).
10. Законопроект Азербайджана «О внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджана» (третье чтение).
11. Законопроект Азербайджана «О внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджана, законы Азербайджана «Об удостоверении личности гражданина Азербайджана», «Об информации, информатизации и защите информации» и «О персональных данных»» (второе чтение).
12. Законопроект Азербайджана «О внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджана» (второе чтение).
13. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс, Налоговый кодекс, Кодекс об исполнении наказаний, законы «О возмещении ущерба, причиненного физическим лицам в результате незаконных действий органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда», «О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц», «Об утверждении Положения о службе в таможенных органах», «О государственной службе», «Об утверждении Положения о прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджана», «Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования», «О страховании от безработицы» и «О занятости» (второе чтение).
14. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «О дорожном движении» и Кодекс об административных проступках (второе чтение).
15. Законопроект Азербайджана «О внесении изменений в закон Азербайджана «Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»» (второе чтение).
16. Законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджана, Уголовный кодекс Азербайджана и Кодекс об административных проступках (второе чтение).
17. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «Об увековечении имени шехида и о льготах семьям шехидов» (второе чтение).