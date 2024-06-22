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Главное Спорт

Представительница Азербайджана выиграла чемпионат Европы по гребле (видео)

Представительница Азербайджана выиграла чемпионат Европы по гребле (видео)

Азербайджанские спортсмены успешно выступили на чемпионате Европы по прибрежной гребле и пляжному спринту в Гданьске (Польша).

Азербайджанская спортсменка Диана Димченко финишировала первой на квалификационном этапе и получила право на участие в финале А, сообщает «Репорт».

В финале Димченко также заняла первое место, опередив соперницу из Ирландии Дукарску Монику и финскую спортсменку Карпинен Эван.

Члены Бакинского спортивного клуба гребли на каноэ Мурад Садыгов и Богдан Гладченко боролись в финале А, и заняли 6-е место.

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