В Абшеронском районе граждане сдали стрелковое оружие и гранаты

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В Абшеронском районе граждане добровольно сдали полиции 64 единицы огнестрельного оружия и 33 ручные гранаты.

Информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что накануне сотрудниками Управления полиции Абшеронского района и местных органов полиции были проведены очередные оперативно-профилактические мероприятия против правонарушителей.

«В результате проведенных профилактических бесед с гражданами в полицию было добровольно передано 64 единицы огнестрельного оружия, 33 ручные гранаты и патроны различных калибров, в том числе 11 автоматов Калашникова, 3 пистолета и 50 охотничьих ружей.