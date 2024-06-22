В Абшеронском районе граждане сдали стрелковое оружие и гранаты

В Абшеронском районе граждане добровольно сдали полиции 64 единицы огнестрельного оружия и 33 ручные гранаты.
Информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.
Было отмечено, что накануне сотрудниками Управления полиции Абшеронского района и местных органов полиции были проведены очередные оперативно-профилактические мероприятия против правонарушителей.
«В результате проведенных профилактических бесед с гражданами в полицию было добровольно передано 64 единицы огнестрельного оружия, 33 ручные гранаты и патроны различных калибров, в том числе 11 автоматов Калашникова, 3 пистолета и 50 охотничьих ружей.