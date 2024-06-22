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Скончалась 101-летняя мать Пеле

Скончалась 101-летняя мать Пеле

Селеста Арантис, мать трехкратного чемпиона мира по футболу бразильского нападающего Пеле, умерла в возрасте 101 года. Об этом сообщает портал Globo.

Отмечается, что Арантис умерла в эту пятницу в Сантусе. Она находилась в больнице больше недели, о причинах смерти не сообщается.

С официальным заявлением по поводу смерти Арантис выступил футбольный клуб «Сантос» из Сантуса, за который Пеле провел большую часть карьеры. «Это был 101 год вдохновляющей истории жизни. От чернокожей женщины, которая столкнулась с бесконечными жизненными невзгодами ради своей семьи. Покойся с миром, королева. Привязанность, восхищение и благодарность народа Сантуса вечны», – говорится в сообщении клуба.

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