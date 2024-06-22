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Французское издание разоблачило антиазербайджанскую ложь армянского лобби

Французское издание разоблачило антиазербайджанскую ложь армянского лобби

18 июня французский политический журнал Le Point опубликовал так называемое письмо, адресованное президенту Эмманюэлю Макрону, в котором граждане Франции призывали своего лидера оказать дополнительную поддержку Армении – а именно, направить французские войска на помощь «сестринскому» народу.

Среди подписантов – известная «защитница» прав армян, мэр Парижа Анн Идальго, а также бывшие политики, деятели искусства, СМИ и другие «друзья» Армении.

Жан-Мишель Брюн, главный редактор парижской интернет-газеты La Gazette du Caucase, в своей статье раскрыл, кто такие эти ярые защитники армян и каковы их истинные цели. Об этом пишет «Тренд».

«В журнале Le Point, известном своими исламофобскими обложками и обзорами, французские «видные деятели» написали «письмо» президенту Эммануэлю Макрону, призывая его направить французские вооруженные силы в Армению. Это письмо представляет собой набор клише, которые лелеют защитники мифического «христианского Запада»: злые турки и ненависть к Азербайджану. Вероятно, это связано с тем, что Азербайджан воплощает в себе все, что ненавидят сторонники превосходства: космополитизм и мультикультурализм», – отмечает автор.

Эта группа французов «обеспокоена» тем, что Азербайджан может напасть на Армению в любой момент, и они считают, что Армения нуждается в срочной защите. Жан-Мишель Брюн справедливо упоминает, что, в отличие от соседней Армении, Азербайджан никогда не захватывал чужой территории.

«Азербайджан, где процветают и сосуществуют разнообразные народы, культуры и религии, прямо противоположен Армении. Например, еврейская община в Азербайджане чувствует себя более защищенной, чем где-либо еще в мире. В то же время Армения моноэтнична и однообразна. Во время распада Советского Союза Армения изгнала 350000 азербайджанцев, которые веками жили там. В 2023 году Армения попала в заголовки газет, когда сожгла единственную в стране синагогу. Более того, одним из национальных героев Армении, чьи статуи стоят на видных местах в крупных городах, является Нжде Гарегин – истинный нацист», – пишет автор.

Жан-Мишель Брюн в заключение подчеркнул, что, похоже, подписанты письма защищают не саму Армению, а армянских ультранационалистов, которые фантазируют о «Великой Армении».

«Вероятно, именно это и происходит. Средства массовой информации промывают мозги французской общественности, а газеты последовательно пропагандируют взгляды армянских ультраправых, которые очерняют премьер-министра Армении. Это мнение разделяют некоторые французские политики, которые рассматривают его как отражение их собственной идеологии превосходства и исламофобии. Неудивительно, что внизу страницы рядом с именами армянских активистов указаны имена тех, кто постоянно нападает на мусульман в публикациях СМИ и либо отрицает, либо преуменьшает значение спонсируемой государством исламофобии», – говорится в статье.

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