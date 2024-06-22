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Главное Политика

Россию хотят исключить из Интерпола

Россию хотят исключить из Интерпола

Российская стороны сталкивается с попытками исключить ее из Интерпола.

Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на встрече с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном.

«Политизация международного сотрудничества в правоохранительной сфере — она крайне контрпродуктивна», — отметил глава ведомства, которого цитирует ТАСС.

По словам министра, российской полиции приходится сталкиваться с различными ограничениями, с сокрытием данных о разыскиваемых преступниках и неисполнением запросов со стороны западных коллег.

Колокольцев обратил внимание, что подобные ограничения выгодны членам международных транснациональных преступных группировок, которые занимаются наркобизнесом и киберпреступностью. По словам главы ведомства, никогда еще российскую сторону не уличали в каких-то неблаговидных целях при сотрудничестве с зарубежными партнерами.

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