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Азербайджан во власти ливней

Азербайджан во власти ливней

В большинстве регионов Азербайджана, включая Абшеронский полуостров, наблюдаются ливни.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Согласно информации на 07:00 субботы, грозы и ливни наблюдаются в Баку и на Абшеронском полуострове, Нахчыване, Дашкясане, Гядабейе, Нафталане, Гяндже, Балакяне, Огузе, Габале, Шеки, Исмаиллы, Шамахы, Гобустане, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Халтане, Грызе, Шахдаге, Шабране, Тертере, Барде, Евлахе, Гёйчае, Зардабе, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Джафархане, Билясуваре, Ярдымлы.

В ведомстве отметили, что наблюдаемая на территории республики дождливая погода в Баку и на Абшеронском полуострове с перерывами сохранится до полудня 22, а в регионах – до полудня 23 июня.

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