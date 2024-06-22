Нетаньяху заявил о намерении Израиля провести демилитаризацию Газы по окончании конфликта

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Израиль после окончания вооруженного конфликта в секторе Газа намерен провести демилитаризацию анклава, а также рассчитывает на помощь арабских стран в его постконфликтном устройстве.

Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в интервью порталу Punchbowl News.

«Я думаю, что нам нужно будет провести устойчивую демилитаризацию, которую Израиль может осуществить только против любого возрождающегося террористического движения», – считает он.

По мнению Нетаньяху, в Газе должна быть создана гражданская администрация, которая будет заниматься управлением и распределением гуманитарной помощи.

«Это необходимо сделать, и я думаю, лучшим способом это сделать будет сотрудничество межарабского спонсорства и помощь арабских государств», – подчеркнул он.

Израильский премьер также полагает, что населению анклава будет необходим процесс «дерадикализации» в школах и мечетях, которую он объяснил как «обучение людей другому будущему, а не планам уничтожения Израиля».

«И в конце концов будет необходима реконструкция, которую, как я думаю, в основном возьмет на себе международное сообщество», – заключил он.