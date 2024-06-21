Украина и Молдова хотят ограничить въезд израильтян из-за новых правил поездок в Израиль

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Украина и Молдова рассматривают возможность ограничения безвизового въезда израильтян в ответ на новые требования Израиля, для поездок куда туристам теперь нужны будут электронные разрешения (система ETA-IL). По мнению Кишинева и Киева, этот шаг израильских властей фактически отменяет безвизовый режим, действующий между их странами.

Как заявил посол Молдовы в еврейском государстве Александр Ройтман, из-за изменения правил въезда в Израиль его страна будет вынуждена принять симметричные решения. Он напомнил, что Молдова еще в 2011 году в одностороннем порядке отменила визы для израильтян, а с 2014 года между странами действует соглашение о безвизовом режиме. Вместе с тем, отметил дипломат, Молдова неоднократно за это время сталкивалась со случаями отказа во въезде в Израиль ее гражданам.

«Система ETA-IL повлияет на молдавских путешественников в Израиль, многие из которых работают в израильских компаниях, и фактически в одностороннем порядке приведет к прекращению безвизового режима между Республикой Молдова и Государством Израиль. В ответ ради защиты прав своих граждан Республика Молдова чувствует себя обязанной ввести похожую систему предварительного одобрения [въезда] для израильских граждан», – говорится в заявлении Ройтмана, размещенном в X.

Молдавский посол подчеркнул, что ответные меры Кишинева «также затронут тысячи религиозных паломников, которые ежегодно отправляются в Украину через территорию Молдовы», следуя в Умань. «Детали и формат дальнейших действий находятся на рассмотрении молдавских властей и будут объявлены позднее. Республика Молдова сохраняет приверженность развитию двусторонних связей с Государством Израиль в духе взаимоуважения и взаимности и готова вести дискуссии и переговоры касательно этого конкретного вопроса во благо обеих стран и ее граждан», – заключил дипломат.

До него с аналогичным заявлением выступило посольство Украины в Израиле, напомнив, что между двумя странами безвизовый режим действует с 2010 года и с тех пор они поддерживают тесные связи. «Однако недавние действия Израиля, такие как ограничение доступа украинских беженцев и отказ во въезде многим украинцам, обострили эти отношения. Последнее требование фактически отменяет безвизовый режим. В ответ Украина введет аналогичные требования предварительного одобрения [въезда] для граждан Израиля, включая паломников», – говорится в заявлении диппредставительства в X.

Параметры новых правил въезда для израильтян сейчас рассматриваются в Киеве, добавили в посольстве. «Этот ответный шаг повлияет на тысячи религиозных паломников, ежегодно посещающих Украину. Украина остается открытой для диалога с Израилем для обсуждения и согласования этих изменений в правилах поездок на благо обеих стран», – отметили украинские дипломаты.