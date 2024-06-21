Ле Пен заявила, что Макрону придется уйти в отставку

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Урегулирование политического кризиса во Франции на фоне падения популярности президентской партии «Ренессанс» может потребовать отставки президента страны Эмманюэля Макрона.

Такое мнение озвучила председатель парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, передает ТАСС.

«Я не призываю Макрона уходить в отставку – я уважаю наши институты власти. Но когда происходит политическая блокировка, кризис, то существуют три пути: перестановки, роспуск или отставка. Перестановки в таких обстоятельствах мне не кажутся полезными, роспуск парламента уже был на ближайший год. Поэтому президенту остается лишь вариант с отставкой, чтобы получить возможность выйти из политического кризиса», – сказала она.