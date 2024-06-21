Эксперт ООН по пыткам требует гарантий от Франции

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На фоне проходящей в Париже крупной оружейной ярмарки Eurosatory 2024 Специальный докладчик ООН по пыткам Эллис Джилл Эдвардс призвала правительство Франции гарантировать, что участники мероприятия не продвигают незаконные орудия пыток. В ноябре 2023 года в Париже прошла выставка Milipol Paris, на которой французские и иностранные компании продвигали оборудование, связанное с жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство обращением.

«Торговля орудиями пыток является варварством и должна быть ограничена в срочном порядке», – заявила Эдвардс.

«В конце прошлого года на Milipol Paris в маркетинговых материалах четырех иностранных компаний были обнаружены предметы, считающиеся незаконными в соответствии с законодательством Европейского Союза. В их число входили дубинки с шипами, наручники для больших пальцев, кандалы для ног, кандалы для ног с прикрепленными наручниками и наручники с шипами», – сказала спецдокладчик.

Она добавила, что на выставке были представлены и другие устройства, внесенными Спецдокладчиком в «список запрещенного оборудования», включая электрошокеры прямого контакта, электрошоковые дубинки и электрошоковые перчатки, боеприпасы, содержащие пули множественного кинетического воздействия (КИП), и многоствольные пусковые установки КИП.

«Устройства, которые продавались на Milipol Paris, могут легко проколоть кожу, повредить тонкие кости рук и могут убить электрическим током одним нажатием кнопки», – сказал Эдвардс.

В оружейной ярмарке Eurosatory 2024 свою продукцию представляют 2000 участников из 62 стран. По оценкам, ее могут посетить 62 000 человек.

Специальный докладчик отметила, что Франция лидировала в обеспечении запрета на многие устройства из ее списка запрещенного оборудования и что страна также поддерживает ее призыв к принятию международного документа по правам человека, регулирующего использование такого оборудования, его производство, продвижение и торговлю им.

«Я предлагаю правительству Франции продолжать поддерживать и лоббировать глобальное соглашение о торговле, свободной от пыток», – заявила эксперт ООН.

Спецдокладчик обратилась к правительству Франции с просьбой рассказать о мерах, которые были приняты для того, чтобы предотвратить демонстрацию или продажу запрещенного оружия и техники на выставке Eurosatory 2024.