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Сен-Мартен просит Азербайджан о помощи в борьбе за независимость

Сен-Мартен просит Азербайджан о помощи в борьбе за независимость

Недопустимо, чтобы Франция использовала наш народ в качестве пешек.

Об этом заявила правозащитница, педагог, писательница Рода Арринделл из Сен-Мартена, который на протяжении многих лет страдает от французской колонизации, передает Report.

По словам Арринделл, все решения в отношении сен-мартенцев принимаются в Париже, который лишил их независимости:

«Сен-Мартен – тропический остров к северо-востоку от Карибского моря, поделенный между Нидерландами и Францией. Я много лет борюсь за независимость своего народа, стараясь отстаивать права нашей страны за рубежом. Островитяне в некотором роде ассимилированы, потому что находятся под сильным давлением французского правительства. Несмотря на многогранную экономику, наш народ все еще живет под игом европейцев. Все решения в отношении нас принимаются в Париже. Система образования, качество и содержание обучения, судебная система, здравоохранение, военные и другие сферы регулируются решениями Парижа».

Правозащитница обратилась за помощью к Азербайджану в борьбе за независимость своего народа:

«Колониализм – это несправедливость. Сен-Мартен – колония, и это факт. Нынешнее фиктивное колониальное господство на острове не отвечает интересам жителей Сен-Мартена. Если мы хотим сохранить нашу свободу и наш остров для будущих поколений, мы должны возвысить свой голос сегодня, сейчас. Мы знаем, что независимость – это способ спасти Сен-Мартен, и будем продолжать бороться за это. Надеемся и верим, что Бакинская инициативная группа и Азербайджан поддержат нас».

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