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Во Франции боятся терактов со стороны исламистов на ОИ-2024

Во Франции боятся терактов со стороны исламистов на ОИ-2024

Власти Франции опасаются возможных попыток терактов, особенно со стороны радикальных исламистов, во время летних Олимпийских игр в Париже.

Об этом заявил префект полиции французской столицы Лоран Нуньес, передает ТАСС.

«Мы, безусловно, обеспокоены угрозой терроризма, особенно со стороны исламистов. Пока нет явной угрозы Играм или нашей стране, но я напомню вам, что в конце мая в Сент-Этьене были арестованы два человека, которые замышляли план, направленный непосредственно против Олимпийских игр. Это серьезный повод для беспокойства», – сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась пресс-службой префектуры.

«Терроризм остается главной угрозой, как и радикальные экологические, ультралевые и пропалестинские группировки», – добавил префект полиции.

Вместе с тем Нуньес заверил, что к настоящему моменту планы обеспечения безопасности на играх полностью готовы, в том числе средства для борьбы с беспилотниками, а также планы действий на случай ядерных, бактериологических и химических угроз. Также для контроля за ситуацией в общественных местах в системе видеонаблюдения будут задействованы алгоритмы искусственного интеллекта для анализа поведения людей и выявления потенциально опасных ситуаций. Помимо полиции и жандармерии для обеспечения безопасности игр будут привлечены 10 тыс. военнослужащих, будет вестись наблюдение за всеми подземными коммуникациями Парижа.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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