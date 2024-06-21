В ПАСЕ ждут возвращения Азербайджана

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Азербайджан такая же страна-член, как и остальные 46 стран-государств Совета Европы.

Об этом заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, отвечая на вопрос Alpha News разделяет ли она мнение о необходимости скорейшего возвращения Азербайджана в ПАСЕ.

Ранее на пресс-конференции с главами Комитета Министров Совета Европы от Лихтенштейна и Литвы глава МИД Лихтенштейна Доминик Хаслер заявила, что азербайджанская делегация должна вернуться в ПАСЕ как можно скорее, и что «с Азербайджаном организация разделяет «общие ценности».

Генсек Совета Европы отметила, что система организации устроена таким образом, чтобы работать со странами-членами даже когда имеются сложности.

«Сложности есть в разных странах по всему миру в процессе выполнения всех стандартов. Единственный способ решить проблему – это работать со странами изнутри, через наш мониторинговый механизм. Мы знаем, что в Азербайджане есть проблемы, как и у других стран в Совете Европы. Способ решения этих проблем есть, важно, чтобы люди были за столом переговоров, работали со странами, работали над стандартами, и так мы делали 75 лет с создания организации. Путь движения вперед заключается в том, чтобы присутствовали и работали все. У нас есть механизмы установления стандартов, мониторинга и содействия, которые должны быть применены. Совет Европы должен быть вовлечен в процесс работы с Азербайджаном, а также с другими странами, чтобы изменить это», – заявила Мария Пейчинович-Бурич.