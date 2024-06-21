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МИД Беларуси передал ноту Армении

МИД Беларуси передал ноту Армении

МИД Беларуси передал временно поверенному в делах Армении в Беларуси Нареку Тиратуряну ноту, сообщает белорусское внешнеполитического ведомства.

Встречу в МИД провел начальник управления двустороннего сотрудничества со странами СНГ Сергей Молунов.

Параллельно обсуждались отношения стран и взаимодействие в интеграционных структурах. Затронута гуманитарная тематика, подчеркнуты давние дружеские связи двух народов.

Накануне глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился в Вильнюсе с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Во время встречи, как сообщила пресс-служба политика, она «поблагодарила Армению за ее твердую позицию в отношении режима Лукашенко и выразилa надежду на продолжение тесного сотрудничества между Арменией и нашими демократическими силами».

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