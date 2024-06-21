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Главное Общество

Директор детского сада обвиняется в присвоении крупной суммы денег

Директор детского сада обвиняется в присвоении крупной суммы денег

Директор одного из детских садов в городе Шеки обвиняется в присвоении 105 тыс. манатов бюджетных средств, сообщает Report.

Дело расследуется в Шекинской районной прокуратуре на основе обращения гражданина, который заявил о многочисленных правонарушениях в данном учебном заведении.

В ходе расследования выявлены серьезные подозрения в том, что директор детского сада с 2019 по 2023 гг., злоупотребив своим служебным положением, присвоил бюджетные денежные средства в размере 105 тыс. манатов.

По факту в прокуратуре Шекинского района возбуждено дело по статьям 179.3.2 (хищение в крупном размере) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса АР.

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