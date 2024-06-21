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Почему Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus?

Почему Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus?

Президент РФ Владимир Путин во время визита в Пхеньян привез лидеру КНДР Ким Чен Ыну второй Aurus, потому что это вполне прикладной, хороший подарок. Кроме того, подаренная на днях машина отличается от предыдущей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее Путин уже дарил Ким Чен Ыну представительское авто российской марки Aurus.

«Это разные машины. Одна машина длинная, на удлиненной базе. Это – машина на короткой базе», – пояснил представитель Кремля, говоря о втором подаренном автомобиле Aurus. «Учитывая тот режим, в котором не по своей вине приходится уже долгие годы жить корейцам, очевидно, что такие подарки имеют прикладное значение и необходимы для использования главой государства», – заметил пресс-секретарь президента РФ.

«Для межгосударственных отношений, тем более для страны, которая является непосредственно нашим соседом, это не дорогой подарок», – подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

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