В Германии по подозрению в шпионаже задержаны армяне |
Армянский спецназ вошел в здание представительства сепаратистов в Ереване |
МИД Израиля вызвал посла Армении |
Парламент Армении обсуждает референдум о членстве в ЕС |
Парламент обратился к Ильхаму Алиеву с просьбой назначить досрочные выборы (обновлено) |
Орбан сделал сенсационное заявление: «Венгрия сойдёт с поезда…» |
Сахиба Гафарова: Неизбежно, что в стране будут введены ограничения |
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре |
«Давно пришло время». Что сказал Алиев Блинкену? |
Главное Политика

Баку призвал Борреля воздержаться от провокационных заявленией

Баку призвал Борреля воздержаться от провокационных заявленией

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало ЕС воздержаться от предвзятых заявлений, подрывающих мирные усилия в регионе. Об этом заявил руководитель Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля.

«К сожалению, это еще одна попытка Верховного представителя ЕС угодить армянам и продвинуть нарратив, не имеющий под собой ни моральной, ни фактической основы. Мы отвергаем эти ложные и подстрекательские обвинения. Азербайджан, в качестве гуманитарного жеста и в соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву, с 2020 года освободил и репатриировал более 200 армян, которые имели право на статус военнопленных или считались задержанными», – сказал он.

По его словам, со всеми армянскими военнопленными и гражданскими лицами, содержащимися в Азербайджане, обращались в соответствии с требованиями Женевских конвенций 1949 года.

«Было бы более уместно, если бы ЕС обратил свое внимание на свидетельства жестокого обращения Армении с азербайджанскими военнопленными и гражданскими заключенными, а также с пропавшими без вести азербайджанцами», – отметил он.

Руководитель Управления пресс-службы МИД подчеркнул, что с начала армянской агрессии более 3 890 азербайджанцев (3171 военный и 719 гражданских лиц, в том числе 71 ребенок, 267 женщин и 326 пожилых людей) пропали без вести, и их судьба остается неизвестной.

«К сожалению, на протяжении почти 30 лет мы не слышали со стороны ЕС никаких призывов относительно прав около 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев из Азербайджана, которые были насильственно изгнаны из своих домов», – добавил Гаджизаде.

Теги:
Из этой рубрики
Баку призвал Борреля воздержаться от провокационных заявленией
Политика

Баку призвал Борреля воздержаться от провокационных заявленией

2024/06/21, 15:30
Минская группа ОБСЕ: почему Баку так настаивает на её роспуске
Политика

Минская группа ОБСЕ: почему Баку так настаивает на её роспуске

2024/06/21, 13:57
МИД Израиля вызвал посла Армении
Политика

МИД Израиля вызвал посла Армении

2024/06/21, 13:32
Что для ЕС безопасность?
Политика

Что для ЕС безопасность?

2024/06/21, 13:25
Парламент обратился к Ильхаму Алиеву с просьбой назначить досрочные выборы (обновлено)
Политика

Парламент обратился к Ильхаму Алиеву с просьбой назначить досрочные выборы (обновлено)

2024/06/21, 12:17
Парламентарии: В Карабахе и Зангезуре избиратели проголосуют за своих депутатов
Политика

Парламентарии: В Карабахе и Зангезуре избиратели проголосуют за своих депутатов

2024/06/21, 12:11
Сахиба Гафарова: Неизбежно, что в стране будут введены ограничения
Политика

Сахиба Гафарова: Неизбежно, что в стране будут введены ограничения

2024/06/21, 11:27
Заммэра Одессы: Как только началась война, Азербайджан сразу же оказал помощь
Политика

Заммэра Одессы: Как только началась война, Азербайджан сразу же оказал помощь

2024/06/21, 00:18
В Армении против диалога с ЕС и США с ростом антироссийской риторики
Политика

В Армении против диалога с ЕС и США с ростом антироссийской риторики

2024/06/21, 00:00