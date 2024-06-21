Баку призвал Борреля воздержаться от провокационных заявленией

299 Просмотров

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало ЕС воздержаться от предвзятых заявлений, подрывающих мирные усилия в регионе. Об этом заявил руководитель Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля.

«К сожалению, это еще одна попытка Верховного представителя ЕС угодить армянам и продвинуть нарратив, не имеющий под собой ни моральной, ни фактической основы. Мы отвергаем эти ложные и подстрекательские обвинения. Азербайджан, в качестве гуманитарного жеста и в соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву, с 2020 года освободил и репатриировал более 200 армян, которые имели право на статус военнопленных или считались задержанными», – сказал он.

По его словам, со всеми армянскими военнопленными и гражданскими лицами, содержащимися в Азербайджане, обращались в соответствии с требованиями Женевских конвенций 1949 года.

«Было бы более уместно, если бы ЕС обратил свое внимание на свидетельства жестокого обращения Армении с азербайджанскими военнопленными и гражданскими заключенными, а также с пропавшими без вести азербайджанцами», – отметил он.

Руководитель Управления пресс-службы МИД подчеркнул, что с начала армянской агрессии более 3 890 азербайджанцев (3171 военный и 719 гражданских лиц, в том числе 71 ребенок, 267 женщин и 326 пожилых людей) пропали без вести, и их судьба остается неизвестной.

«К сожалению, на протяжении почти 30 лет мы не слышали со стороны ЕС никаких призывов относительно прав около 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев из Азербайджана, которые были насильственно изгнаны из своих домов», – добавил Гаджизаде.