В Германии по подозрению в шпионаже задержаны армяне |
Армянский спецназ вошел в здание представительства сепаратистов в Ереване |
МИД Израиля вызвал посла Армении |
Парламент Армении обсуждает референдум о членстве в ЕС |
Парламент обратился к Ильхаму Алиеву с просьбой назначить досрочные выборы (обновлено) |
Орбан сделал сенсационное заявление: «Венгрия сойдёт с поезда…» |
Сахиба Гафарова: Неизбежно, что в стране будут введены ограничения |
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре |
«Давно пришло время». Что сказал Алиев Блинкену? |
Главное Общество

В Азербайджане устанавливается новый порядок регистрации семей шехидов, нуждающихся в жилье

В Азербайджане устанавливается новый порядок регистрации семей шехидов, нуждающихся в жилье

В Азербайджане устанавливается новый порядок регистрации семей шехидов, нуждающихся в жилье. Это нашло отражение в предложенной поправке к закону “Об увековечении памяти шехида и льготах семьям шехидов”, которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли меджлиса по труду и социальной политике.

В случае смерти члена семьи шехида, состоящего на учете в качестве лица, нуждающегося в жилом помещении, а также последующего присвоения статуса шехида лицу, состоящему на учете в качестве лица, нуждающегося в жилом помещении, этот учет будет храниться для членов его семьи в порядке, установленном органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Теги:
Из этой рубрики
Посольство США выразило соболезнования семье погибшего сотрудника ANAMA
Общество

Посольство США выразило соболезнования семье погибшего сотрудника ANAMA

2024/06/21, 15:10
В Азербайджане устанавливается новый порядок регистрации семей шехидов, нуждающихся в жилье
Общество

В Азербайджане устанавливается новый порядок регистрации семей шехидов, нуждающихся в жилье

2024/06/21, 15:03
Отныне в Азербайджане будет наказываться и принуждение мужчины к браку
Общество

Отныне в Азербайджане будет наказываться и принуждение мужчины к браку

2024/06/21, 14:43
Чета Алиевых ознакомилась с процессом реконструкции Ботанического сада. Фотографии
Общество

Чета Алиевых ознакомилась с процессом реконструкции Ботанического сада. Фотографии

2024/06/21, 14:11
Утверждены высокие штрафы на нарушение правил парковки и создание стихийного паркинга
Общество

Утверждены высокие штрафы на нарушение правил парковки и создание стихийного паркинга

2024/06/21, 13:34
Тахир Миркишили: Достаточно будет показать фото удостоверения личности в телефоне
Общество

Тахир Миркишили: Достаточно будет показать фото удостоверения личности в телефоне

2024/06/21, 13:27
В Избирательный кодекс вносятся поправки относительно удостоверения личности
Общество

В Избирательный кодекс вносятся поправки относительно удостоверения личности

2024/06/21, 13:23
Азербайджан передал Еревану останки двух армянских военнослужащих
Общество

Азербайджан передал Еревану останки двух армянских военнослужащих

2024/06/21, 11:47
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре
Общество

МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре

2024/06/21, 10:15