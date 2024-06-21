В Азербайджане устанавливается новый порядок регистрации семей шехидов, нуждающихся в жилье

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В Азербайджане устанавливается новый порядок регистрации семей шехидов, нуждающихся в жилье. Это нашло отражение в предложенной поправке к закону “Об увековечении памяти шехида и льготах семьям шехидов”, которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли меджлиса по труду и социальной политике.

В случае смерти члена семьи шехида, состоящего на учете в качестве лица, нуждающегося в жилом помещении, а также последующего присвоения статуса шехида лицу, состоящему на учете в качестве лица, нуждающегося в жилом помещении, этот учет будет храниться для членов его семьи в порядке, установленном органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.